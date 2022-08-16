Жена Ари не исключила возвращения футболиста в Россию

Наталья Грызлова, жена футболиста Ари, поделилась мнением, что игрок может вернуться в российский чемпионат.

«Возвращение Ари в Россию? Не исключаю. Были мысли, что вернёмся в Россию, которую он очень любит. Надеялись, что сложится с клубами РПЛ. Посмотрим, ведь футбол непредсказуем. Вообще, жизнь непредсказуема», — приводит слова Грызловой «Чемпионат».

36-летний форвард выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

Ранее Грызлова рассказала об управлении бразильским клубом.