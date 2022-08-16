Жена Ари рассказала, как стала управлять футбольным клубом в Бразилии

Наталья Грызлова, жена футболиста Ари, рассказала об управлении бразильским клубом.

«Сначала я просто начала вникать в эту жизнь и помогать мужу — планировать расходы и приоритеты клуба. Я для футболистов как мама. Помогаю им концентрироваться на игре. Настраиваю их», — цитирует Наталью «Чемпионат».

Она также рассказала, что когда «юные Месси» теряют фокус, то она отдельно общается с футболистами и их семьями. По её словам, их задача — лепить из игроков профессионалов.

Грызлова является совладелицей команды «Атлетико Сеаренсе», инвестор клуба — Ари.

Последним российским клубом 36-летнего форварда был «Краснодар», который Ари покинул летом 2021 года. В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

Ранее Ари был готов рассмотреть варианты с переходом в клуб РПЛ, несмотря на политическую обстановку.