Ари готов рассмотреть варианты с переходом в клуб РПЛ, несмотря на политическую обстановку

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари заявил, что готов вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), если ему поступит соответствующее предложение.

«В России пока нет конкретных вариантов, поэтому сложно говорить о возвращении. Конечно, буду рассматривать такую возможность, если поступит предложение. Знаю, что у РПЛ есть проблемы, но чемпионат там хороший. Так что, если будут варианты, с радостью их изучу. Россия — это мой второй дом. Я провёл там почти половину моей жизни. Для меня это вторая родина», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Последним российским клубом 36-летнего форварда был «Краснодар», который Ари покинул летом 2021 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 13 матчей, в которых забил два мяча.

В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

Ранее агент Ари не исключил возможности возвращения игрока в РПЛ.