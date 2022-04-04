Ари готов рассмотреть варианты с переходом в клуб РПЛ, несмотря на политическую обстановку
- РИА Новости
«В России пока нет конкретных вариантов, поэтому сложно говорить о возвращении. Конечно, буду рассматривать такую возможность, если поступит предложение. Знаю, что у РПЛ есть проблемы, но чемпионат там хороший. Так что, если будут варианты, с радостью их изучу. Россия — это мой второй дом. Я провёл там почти половину моей жизни. Для меня это вторая родина», — цитирует Ари «РБ Спорт».
Последним российским клубом 36-летнего форварда был «Краснодар», который Ари покинул летом 2021 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 13 матчей, в которых забил два мяча.
В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.
Ранее агент Ари не исключил возможности возвращения игрока в РПЛ.