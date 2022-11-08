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Агент Мендеса: Виктор очень рад, что его снова вызвали в сборную Чили

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Агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса Пабло Леклер Флуха высказался о реакции футболиста после вызова в национальную команду Чили.
Агент Мендеса: Виктор очень рад, что его снова вызвали в сборную Чили
  • Gettyimages.ru

«Виктор очень рад, что его снова вызвали в сборную Чили. Он полностью отдаёт себя, чтобы приносить пользу ЦСКА», — приводит слова Флуха Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что футболист старается помочь армейскому клубу пройти неудачную серию.

Мендес присоединился к ЦСКА в 2022 году. В нынешнем сезоне чилиец провёл шесть матчей за армейский клуб и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о вызове в сборную России по футболу голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

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