Чанов: в последних матчах игра Сафонова вызывает сомнения
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«Все были настолько уверены в Матвее, но в последних матчах его игра вызывает сомнения. Поэтому и вызваны четыре вратаря, чтобы посмотреть на их взаимодействия с защитниками», — цитирует Чанова «РБ Спорт».
Напомним, что Сафонов является основным голкипером сборной России и «Краснодара». Он — воспитанник краснодарского клуба.
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