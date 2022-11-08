Чанов: в последних матчах игра Сафонова вызывает сомнения

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о вызове в сборную России по футболу голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Все были настолько уверены в Матвее, но в последних матчах его игра вызывает сомнения. Поэтому и вызваны четыре вратаря, чтобы посмотреть на их взаимодействия с защитниками», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

Напомним, что Сафонов является основным голкипером сборной России и «Краснодара». Он — воспитанник краснодарского клуба.

17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе. 20 ноября состоится игра с командой Узбекистана в Ташкенте.

Ранее пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения бывшего главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка.