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Чанов: в последних матчах игра Сафонова вызывает сомнения

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о вызове в сборную России по футболу голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.
Чанов: в последних матчах игра Сафонова вызывает сомнения
  • globallookpress.com
  • © Franz Waelischmiller/ SVEN SIMON

«Все были настолько уверены в Матвее, но в последних матчах его игра вызывает сомнения. Поэтому и вызваны четыре вратаря, чтобы посмотреть на их взаимодействия с защитниками», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

Напомним, что Сафонов является основным голкипером сборной России и «Краснодара». Он — воспитанник краснодарского клуба.

17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе. 20 ноября состоится игра с командой Узбекистана в Ташкенте.

Ранее пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения бывшего главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка.

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