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Анцелиович считает, что вероятность рассмотрения дела Валиевой в России минимальна

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Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что вероятность того, что Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) проведёт слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой после обращения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивный арбитражный суд (CAS), минимальна.
Анцелиович считает, что вероятность рассмотрения дела Валиевой в России минимальна
  • РИА Новости

«После того, как WADA обратилось в CAS, вероятность того, что дело Валиевой будет всё-таки рассмотрено в Дисциплинарном антидопинговом комитете, сводится к минимуму», — цитирует Анцелиович ТАСС.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр — 2022 стало известно, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что WADA передало допинг-дело Валиевой в CAS.

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