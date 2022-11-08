Анцелиович считает, что вероятность рассмотрения дела Валиевой в России минимальна
- РИА Новости
«После того, как WADA обратилось в CAS, вероятность того, что дело Валиевой будет всё-таки рассмотрено в Дисциплинарном антидопинговом комитете, сводится к минимуму», — цитирует Анцелиович ТАСС.
8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.
Напомним, что во время зимних Олимпийских игр — 2022 стало известно, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что WADA передало допинг-дело Валиевой в CAS.