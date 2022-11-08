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Орлов: Дзюба мог бы ещё поиграть в РПЛ, ведь уровень российского футбола просел

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Комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий Артём Дзюба сможет соответствовать уровню Российской премьер-лиги (РПЛ).
Орлов: Дзюба мог бы ещё поиграть в РПЛ, ведь уровень российского футбола просел
  • Legion-Media
  • © Seskim Photo

«В РПЛ много команд, которые надо спасать, но это если кто-то его возьмёт. Дзюбу очень сложно брать. Артём мог бы ещё поиграть в РПЛ, ведь сейчас уровень российского футбола просел. Он с его мастерством пригодился бы», — сказал Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем Дзюбы.

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