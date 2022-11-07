Петржела считает, что у Дзюбы не будет второго шанса в Европе

Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

«Дзюба медлителен для европейского футбола, сегодняшний футбол — это скорость. Он точно не получит второго шанса в Европе. Артёму лучше перейти в клуб второй лиги России», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в Футбольной национальной лиге Дзюба может продолжить забивать и делиться опытом с молодыми футболистами.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал возможный переход российского нападающего Артёма Дзюбы в состав автозаводцев.