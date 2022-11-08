Мостовой — о Салиховой: может, я ей нравлюсь как мужчина

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой, гражданской жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь не только как футболист, но и как мужчина?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Салихова заявила, что Мостовой после слов о бывшем главном тренере «Спартака» Паоло Ваноли достиг золотого дна.

7 ноября Ваноли стал наставником команды «Венеция», за которую выступает полузащитник Денис Черышев.

Ранее Валерий Кечинов прокомментировал назначение Ваноли на пост главного тренера «Венеции».