Мостовой — о Салиховой: может, я ей нравлюсь как мужчина
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«Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь не только как футболист, но и как мужчина?» — цитирует Мостового «Чемпионат».
Салихова заявила, что Мостовой после слов о бывшем главном тренере «Спартака» Паоло Ваноли достиг золотого дна.
7 ноября Ваноли стал наставником команды «Венеция», за которую выступает полузащитник Денис Черышев.
Ранее Валерий Кечинов прокомментировал назначение Ваноли на пост главного тренера «Венеции».