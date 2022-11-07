Кечинов: не показалось, что Ваноли тренер, способный вывести команду на приличный уровень
«Если брать «Спартак», то мне не показалось, что он хороший тренер, способный вывести команду на приличный уровень. Будем надеяться, что в «Венеции» получится», — цитирует Кечинова «Чемпионат».
По его словам, все люди растут, в том числе и тренеры. При этом Кечинов надеется, что итальянский специалист даст «Венеции» то, что нужно.
50-летний итальянец возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо». На посту главного тренера московского клуба Ваноли сменил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.
Напомним, что в итальянской команде выступает российский полузащитник Денис Черышев.
Ранее Ваноли поделился мнением об игре красно-белых в нынешнем сезоне.