Кечинов: не показалось, что Ваноли тренер, способный вывести команду на приличный уровень

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции».

«Если брать «Спартак», то мне не показалось, что он хороший тренер, способный вывести команду на приличный уровень. Будем надеяться, что в «Венеции» получится», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По его словам, все люди растут, в том числе и тренеры. При этом Кечинов надеется, что итальянский специалист даст «Венеции» то, что нужно.

50-летний итальянец возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо». На посту главного тренера московского клуба Ваноли сменил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

Напомним, что в итальянской команде выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Ранее Ваноли поделился мнением об игре красно-белых в нынешнем сезоне.