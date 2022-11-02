Ваноли признался, что нынешняя игра «Спартака» доставляет ему страдания

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился мнением об игре красно-белых в нынешнем сезоне.

«Я хотел остаться в «Спартаке» долгое время. Никакие исходы отдельных игр не имели отношения к моей отставке. Скажу вам больше. Нынешняя игра «Спартака» доставляет мне страдания. Ведь я не с ними», — приводит слова Ваноли «Спорт-Экспресс».

Тренер ответил, что гордится успехами московского клуба.

«Спартак» приближается к тому, чтобы бороться за чемпионский титул», — сказал он.

50-летний итальянец возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо».

На посту главного тренера московского клуба Ваноли сменил 33-летний швейцарец Гильермо Абаскаль.

После 15 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Ранее Ваноли выразил благодарность бывшему владельцу «Спартака» Леониду Федуну.