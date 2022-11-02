Ваноли признался, что нынешняя игра «Спартака» доставляет ему страдания
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«Я хотел остаться в «Спартаке» долгое время. Никакие исходы отдельных игр не имели отношения к моей отставке. Скажу вам больше. Нынешняя игра «Спартака» доставляет мне страдания. Ведь я не с ними», — приводит слова Ваноли «Спорт-Экспресс».
Тренер ответил, что гордится успехами московского клуба.
«Спартак» приближается к тому, чтобы бороться за чемпионский титул», — сказал он.
50-летний итальянец возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо».
На посту главного тренера московского клуба Ваноли сменил 33-летний швейцарец Гильермо Абаскаль.
После 15 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.
Ранее Ваноли выразил благодарность бывшему владельцу «Спартака» Леониду Федуну.