Салихова: кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Ваноли желаю удачи в новом клубе и вернуть его в серию А. А вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и Медийной лиге», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Мостовой ранее заявил, что РПЛ — «золотое дно» для иностранных тренеров.
7 ноября Ваноли стал наставником команды «Венеция», за которую выступает полузащитник Денис Черышев.
50-летний итальянец возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо».
Ранее Валерий Кечинов прокомментировал назначение Ваноли на пост главного тренера «Венеции».