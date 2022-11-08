Салихова: кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, резко отреагировала на слова экс-футболиста сборной России Александра Мостового в адрес бывшего главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Ваноли желаю удачи в новом клубе и вернуть его в серию А. А вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и Медийной лиге», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Мостовой ранее заявил, что РПЛ — «золотое дно» для иностранных тренеров.

7 ноября Ваноли стал наставником команды «Венеция», за которую выступает полузащитник Денис Черышев.

50-летний итальянец возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо».

Ранее Валерий Кечинов прокомментировал назначение Ваноли на пост главного тренера «Венеции».