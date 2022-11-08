Тен Хаг назначил Роналду капитаном из-за незнания Каземиро английского языка

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил решение назначить капитаном команды нападающего Криштиану Роналду в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой».

«Магуайр находился на скамейке запасных. Де Хеа — вратарь и находится далеко от игроков. Капитанскую повязку должен был получить Каземиро, но он плохо говорит на английском», — цитирует тен Хага The Sun.

«Астон Вилла» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. «Красные дьяволы» продолжают занимать пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Астон Вилла» — 13-й (15 очков).

Ранее Роналду устроил потасовку в матче с «Астон Вилла».