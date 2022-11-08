Узнать больше

Тен Хаг назначил Роналду капитаном из-за незнания Каземиро английского языка

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил решение назначить капитаном команды нападающего Криштиану Роналду в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой».
Тен Хаг назначил Роналду капитаном из-за незнания Каземиро английского языка
  • AP
  • © Rui Vieira

«Магуайр находился на скамейке запасных. Де Хеа — вратарь и находится далеко от игроков. Капитанскую повязку должен был получить Каземиро, но он плохо говорит на английском», — цитирует тен Хага The Sun.

«Астон Вилла» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. «Красные дьяволы» продолжают занимать пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Астон Вилла» — 13-й (15 очков).

Ранее Роналду устроил потасовку в матче с «Астон Вилла».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить