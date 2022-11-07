Роналду устроил потасовку в матче с «Астон Вилла»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и защитник «Астон Вилла» Тайрон Мингз подрались в матче 16-го тура чемпионата Англии.

На 59-й минуте игры португалец схватил Мингза и повалил его на газон. На потасовку прибежали другие игроки, которые разняли футболистов. После просмотра VAR судья показал Роналду и Мингзу по жёлтой карточке.

«Астон Вилла» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. «Красные дьяволы» продолжают занимать пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Астон Вилла» — 13-е (15 очков).

Ранее тен Хаг заявил, что Роналду является угрозой для любой защиты.