Роналду устроил потасовку в матче с «Астон Вилла»
- AP
- © Rui Vieira
На 59-й минуте игры португалец схватил Мингза и повалил его на газон. На потасовку прибежали другие игроки, которые разняли футболистов. После просмотра VAR судья показал Роналду и Мингзу по жёлтой карточке.
«Астон Вилла» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. «Красные дьяволы» продолжают занимать пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Астон Вилла» — 13-е (15 очков).
Ранее тен Хаг заявил, что Роналду является угрозой для любой защиты.