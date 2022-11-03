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Тен Хаг: Роналду является угрозой для любой защиты

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о способностях нападающего Криштиану Роналду.

«Он настоящий профессионал, работает с командой, у него есть лидерские качества. Криштиану – важная часть команды и является угрозой для любой защиты», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Реалом Сосьедад». Встреча пройдёт 3 ноября в 20:45 мск.

Испанский клуб занимает первое место в группе Е, набрав 15 очков. Английская команда идёт на второй позиции (12 очков).

Ранее сообщалось, что Роналду хочет достроить свою виллу в Португалии до лета 2023 года.

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