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Чистяков: провёл свой худший матч, осознаю это, обещаю исправиться

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал свою игру в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
Чистяков: провёл свой худший матч, осознаю это, обещаю исправиться
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ребята, спасибо вам, за то, что поддерживаете меня в трудную минуту! За себя хочу сказать, что провёл свой худший матч, осознаю это, и я обещаю работать над собой и исправиться», — написал Чистяков в своих социальных сетях.

Также футболист поблагодарил одноклубников, болельщиков и родственников за поддержку. 28-летний защитник признался, что предан «Зениту».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Чистяков допустил ошибку, приведшую к голу. После этого появилась информация, что защитник перейдёт в «Ахмат». В «Зените» же вывели игрока из основного состава команды.

Ранее сообщалось, что Чистяков готов пройти детектор лжи после обвинений в матче с «Ахматом».

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