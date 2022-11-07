Чистяков: провёл свой худший матч, осознаю это, обещаю исправиться
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- © Maksim Konstantinov
«Ребята, спасибо вам, за то, что поддерживаете меня в трудную минуту! За себя хочу сказать, что провёл свой худший матч, осознаю это, и я обещаю работать над собой и исправиться», — написал Чистяков в своих социальных сетях.
Также футболист поблагодарил одноклубников, болельщиков и родственников за поддержку. 28-летний защитник признался, что предан «Зениту».
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Чистяков допустил ошибку, приведшую к голу. После этого появилась информация, что защитник перейдёт в «Ахмат». В «Зените» же вывели игрока из основного состава команды.
Ранее сообщалось, что Чистяков готов пройти детектор лжи после обвинений в матче с «Ахматом».