Stuttgarter Nachrichten: российская гимнастка Симакова хочет сменить спортивное гражданство

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров россиянка Анастасия Симакова намерена сменить спортивное гражданство на немецкое.

Этим летом 18-летняя гимнастка уже получила немецкий паспорт, а сейчас подаёт документы для приёма в Федеральную базу художественной гимнастики Германии, сообщает Stuttgarter Nachrichten.

Симакова является представительницей омской школы художественной гимнастики.

Уточняется, что спортсменка не имеет документа о смене спортивного гражданства.

Ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике Елизавета Полстяная рассказала, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства.