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Stuttgarter Nachrichten: российская гимнастка Симакова хочет сменить спортивное гражданство

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Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров россиянка Анастасия Симакова намерена сменить спортивное гражданство на немецкое.
Stuttgarter Nachrichten: российская гимнастка Симакова хочет сменить спортивное гражданство
  • globallookpress.com
  • © BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender

Этим летом 18-летняя гимнастка уже получила немецкий паспорт, а сейчас подаёт документы для приёма в Федеральную базу художественной гимнастики Германии, сообщает Stuttgarter Nachrichten.

Симакова является представительницей омской школы художественной гимнастики.

Уточняется, что спортсменка не имеет документа о смене спортивного гражданства.

Ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике Елизавета Полстяная рассказала, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства.

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