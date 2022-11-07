Stuttgarter Nachrichten: российская гимнастка Симакова хочет сменить спортивное гражданство
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- © BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender
Этим летом 18-летняя гимнастка уже получила немецкий паспорт, а сейчас подаёт документы для приёма в Федеральную базу художественной гимнастики Германии, сообщает Stuttgarter Nachrichten.
Симакова является представительницей омской школы художественной гимнастики.
Уточняется, что спортсменка не имеет документа о смене спортивного гражданства.
Ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике Елизавета Полстяная рассказала, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства.