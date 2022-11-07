«Монако» с Головиным сыграет с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы
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7 ноября в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023:
— «Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
— «Ювентус» (Италия) — «Нант» (Франция);
— «Спортинг» (Португалия) — «Мидтьюлланн» (Дания);
— «Шахтёр» (Украина) — «Ренн» (Франция);
— «Аякс» (Нидерланды) — «Юнион» (Германия);
— «Севилья» (Испания) — ПСВ (Нидерланды);
— «Зальцбург» (Германия) — «Рома» (Италия);
— «Байер» (Германия) — «Монако» (Франция).
Финал Лиги Европы пройдёт 31 мая 2023 года в Будапеште.
Ранее стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.