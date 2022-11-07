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«Монако» с Головиным сыграет с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы

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Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.
«Монако» с Головиным сыграет с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

7 ноября в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023:

— «Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

— «Ювентус» (Италия) — «Нант» (Франция);

 

— «Спортинг» (Португалия) — «Мидтьюлланн» (Дания);

 

— «Шахтёр» (Украина) — «Ренн» (Франция);

 

— «Аякс» (Нидерланды) — «Юнион» (Германия);

 

— «Севилья» (Испания) — ПСВ (Нидерланды);

 

— «Зальцбург» (Германия) — «Рома» (Италия);

 

— «Байер» (Германия) — «Монако» (Франция).

Финал Лиги Европы пройдёт 31 мая 2023 года в Будапеште.

Ранее стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

 

 

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