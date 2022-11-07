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Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

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В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
  • Gettyimages.ru
  • © Rob Newell - CameraSport

Согласно жребию на стадии 1/8 финала соревнований встретятся:

«Лейпциг» — «Манчестер Сити»,

«Брюгге» — «Бенфика»,

«Ливерпуль» — «Реал Мадрид»,

«Милан» — «Тоттенхэм»,

«Айнтрахт» — «Наполи»,

«Боруссия Д» — «Челси»,

«Интер» — «Порту»,

ПСЖ — «Бавария».

Первые матчи состоятся 14—15 и 21—22 февраля, повторные поединки пройдут 7—8 и 14—15 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 10 июня 2023 года в Стамбуле.

Ранее стали известны все команды, которые примут участие в плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23.

 

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