Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
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Согласно жребию на стадии 1/8 финала соревнований встретятся:
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»,
«Брюгге» — «Бенфика»,
«Ливерпуль» — «Реал Мадрид»,
«Милан» — «Тоттенхэм»,
«Айнтрахт» — «Наполи»,
«Боруссия Д» — «Челси»,
«Интер» — «Порту»,
ПСЖ — «Бавария».
Первые матчи состоятся 14—15 и 21—22 февраля, повторные поединки пройдут 7—8 и 14—15 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 10 июня 2023 года в Стамбуле.
Ранее стали известны все команды, которые примут участие в плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23.