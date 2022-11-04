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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

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Стали известны все команды, которые примут участие в плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23.

В плей-офф примут участие 24 команды.

В 1/16 финала сыграют «ПСВ», «Аякс» (обе — Нидерланды), «Ренн», «Нант», «Монако» (все — Франция), «Рома», «Ювентус» (обе — Италия), «Унион Берлин», «Байер» (обе — Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюллан» (Дания), «Барселона», «Севилья» (обе — Испания), «Спортинг» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия), «Шахтёр» (Украина).

Со стадии 1/8 финала свой путь начнут «Арсенал» (Англия), «Фенербахче» (Турция), «Бетис», «Реал Сосьедад» (обе — Испания), «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия) и «Ференцварош» (Венгрия).

Ранее определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.

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