Ари хочет снять собственный фильм про Россию для Netflix

Бывший нападающий «Краснодара» Ари заявил о намерении снять про Россию документальный фильм.

«У многих бразильцев сложилось мнение: якобы русские — очень жёсткие и холодные люди. Я хотел бы снять фильм про Россию для Netflix и показать нашу страну в хорошем свете», — цитирует Ари Sport24.

36-летний форвард выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

Ранее Ари не исключил, что Марио Фернандес покинул Россию из-за политики.