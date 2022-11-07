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Ари не исключил, что Фернандес покинул Россию из-за политики

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Бывший нападающий «Краснодара» Ари назвал возможную причину отъезда защитника ЦСКА Марио Фернандеса в Бразилию.
Ари не исключил, что Фернандес покинул Россию из-за политики
  • Gettyimages.ru
  • © Gonzalo Arroyo - UEFA

«Марио — спокойный парень, тяжело судить о его мотивах. Исходя из того, что бразильцы сейчас в основном негативно относятся к России, политика могла быть причиной», — цитирует Ари Sport24.

Напомним, что Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее Ари сообщил, что в Бразилии осуждают желание Малкома и Клаудиньо получить гражданство России.

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