Ари не исключил, что Фернандес покинул Россию из-за политики

Бывший нападающий «Краснодара» Ари назвал возможную причину отъезда защитника ЦСКА Марио Фернандеса в Бразилию.

«Марио — спокойный парень, тяжело судить о его мотивах. Исходя из того, что бразильцы сейчас в основном негативно относятся к России, политика могла быть причиной», — цитирует Ари Sport24.

Напомним, что Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее Ари сообщил, что в Бразилии осуждают желание Малкома и Клаудиньо получить гражданство России.