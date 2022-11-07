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Ари сообщил, что в Бразилии осуждают желание Малкома и Клаудиньо получить гражданство России

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Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался по поводу возможного получения российских паспортов игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Гражданство России Малкома и Клаудиньо — очень актуальная тема в Бразилии. Многим тяжело принять желание игроков «Зенита» из-за давления местных СМИ — их здесь осуждают», — цитирует Ари Sport24.

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.

По итогам первого круга санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

Ранее Валерий Карпин отреагировал на желание бразильских игроков «Зенита» получить российское гражданство.

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