Ари сообщил, что в Бразилии осуждают желание Малкома и Клаудиньо получить гражданство России
«Гражданство России Малкома и Клаудиньо — очень актуальная тема в Бразилии. Многим тяжело принять желание игроков «Зенита» из-за давления местных СМИ — их здесь осуждают», — цитирует Ари Sport24.
19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.
По итогам первого круга санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.
Ранее Валерий Карпин отреагировал на желание бразильских игроков «Зенита» получить российское гражданство.