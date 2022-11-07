Ловрен не сыграет со «Спартаком» и с «Факелом», чтобы подготовиться к ЧМ-2022

Защитник «Зенита» Деян Ловрен не сыграет со «Спартаком» и с «Факелом» в Кубке России, потому что 14 ноября отправится в расположение сборной Хорватии.

«Со стороны «Зенита» по этому вопросу нет никакого давления. Нет никаких дискуссий о том, что Ловрен может опоздать. Он однозначно присоединится к команде вовремя», — цитирует представителя сборной Хорватии «РБ Спорт».

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Александр Рязанцев заявил, что сборная России достигла бы успеха при допуске на чемпионат мира в Катаре.