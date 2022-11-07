Рязанцев: Россия могла бы дойти до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев считает, что сборная России по футболу достигла бы успеха при допуске на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Я считаю, что у нас классная сборная с хорошими футболистами. Вполне возможно, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре», — цитирует Рязанцева «Чемпионат».

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее в МИД Катара эмоционально высказались о призывах бойкотировать ЧМ-2022.