Тарасова рассказала, что вернётся к съёмкам «Ледникового периода»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что планирует в скором времени вернуться к съёмкам в «Ледниковом периоде».

«Со здоровьем всё в порядке, спасибо. Обязательно вернусь в «Ледниковый период», — цитирует Тарасову РИА Новости.

5 ноября Тарасова сообщила СМИ, что находится в больнице. Также о проблемах со здоровьем у прославленного тренера заявил серебряный медалист зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух.

Тарасова известна по работе со многими известными фигуристами, среди которых множество обладателей золотых медалей Олимпийских игр. Ирина Роднина и Александр Зайцев становились чемпионами в парном катании, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов брали высшие награды в соревнованиях танцевальных пар, а Алексей Ягудин и Илья Кулик — в мужском одиночном катании.

Ранее Тарасова оценила выступление фигуристки Камилы Валиевой на третьем этапе Гран-при России в Казани.