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Тарасова высказалась о большом отрыве Валиевой на этапе Гран-при в Казани

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Камилы Валиевой на третьем этапе Гран-при России в Казани.
Тарасова высказалась о большом отрыве Валиевой на этапе Гран-при в Казани
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Абсолютно заслуженная победа, разница в 30—40 баллов от второго места достаточно большая. Но сейчас я не могу сказать, что Камила — лучшая фигуристка России», — цитирует Тарасову «РБК Спорт»

16-летняя фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Казани. Валиева получила от судей после двух программ в сумме 241,72 балла.

Серебряную награду выиграла Вероника Яметова (210,34 балла), бронзовая медаль досталась Ксении Синицыной (207,55).

Ранее Камила Валиева отказалась объяснять присутствие певца Вани Дмитриенко на Гран-при в Казани.

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