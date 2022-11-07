Тарасова высказалась о большом отрыве Валиевой на этапе Гран-при в Казани

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Камилы Валиевой на третьем этапе Гран-при России в Казани.

«Абсолютно заслуженная победа, разница в 30—40 баллов от второго места достаточно большая. Но сейчас я не могу сказать, что Камила — лучшая фигуристка России», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».

16-летняя фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Казани. Валиева получила от судей после двух программ в сумме 241,72 балла.

Серебряную награду выиграла Вероника Яметова (210,34 балла), бронзовая медаль досталась Ксении Синицыной (207,55).

Ранее Камила Валиева отказалась объяснять присутствие певца Вани Дмитриенко на Гран-при в Казани.