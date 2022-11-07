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Бензема не сыграет с «Райо Вальекано»

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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема пропустит матч 13-го тура Примеры с «Райо Вальекано».
Бензема не сыграет с «Райо Вальекано»
  • Gettyimages.ru
  • © Berengui/DeFodi Images

«Карим не будет играть, потому что он не совсем в порядке. Казалось, что всё хорошо, но это не так, и завтра его не будет», — заявил главный тренер Карло Анчелотти.

По словам наставника, нападающий восстановится к матчу с «Кадисом», который состоится 10 ноября.

17 октября французский футболист впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне Бензема в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Бензема пропустит третий матч «Реала» подряд из-за травмы.

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