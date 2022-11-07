Бензема не сыграет с «Райо Вальекано»
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«Карим не будет играть, потому что он не совсем в порядке. Казалось, что всё хорошо, но это не так, и завтра его не будет», — заявил главный тренер Карло Анчелотти.
По словам наставника, нападающий восстановится к матчу с «Кадисом», который состоится 10 ноября.
17 октября французский футболист впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне Бензема в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Бензема пропустит третий матч «Реала» подряд из-за травмы.