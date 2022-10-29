Бензема пропустит третий матч «Реала» подряд из-за травмы

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не сыграет в третьем подряд матче команды из-за травмы.

Футболист не принимает участия в тренировочном процессе команды в рамках подготовки к матчу 12-го тура Примеры с «Жироной».

Напомним, что игрок уже пропустил матчи с «Севильей» и «Лейпцигом» из-за повреждения.

17 октября французский футболист впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне Бензема в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что полиция Испании задержала подозреваемого в ограблении дома Бензема.