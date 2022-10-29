Узнать больше

Бензема пропустит третий матч «Реала» подряд из-за травмы

Короткая ссылка
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не сыграет в третьем подряд матче команды из-за травмы.
Бензема пропустит третий матч «Реала» подряд из-за травмы
  • Gettyimages.ru

Футболист не принимает участия в тренировочном процессе команды в рамках подготовки к матчу 12-го тура Примеры с «Жироной».

Напомним, что игрок уже пропустил матчи с «Севильей» и «Лейпцигом» из-за повреждения.

17 октября французский футболист впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне Бензема в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что полиция Испании задержала подозреваемого в ограблении дома Бензема.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить