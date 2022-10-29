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Marca: полиция Испании задержала подозреваемого в ограблении дома Бензема

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Полиция Испании задержала подозреваемого в ограблении дома нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Карима Бензема.
Marca: полиция Испании задержала подозреваемого в ограблении дома Бензема
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Marca, в четверг, 27 октября, полиция задержала подозреваемого в Каталонии.

По информации источника, предполагаемый грабитель — 22-летний француз, который ранее не был судим в Испании.

Отмечается, что молодой человек был помещён под арест.

Напомним, что преступление произошло 23 января 2022 года. После матча испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Эльче», в котором Бензема не смог реализовать пенальти и получил травму, нападающий, вернувшись домой, обнаружил, что его ограбили.

В нынешнем сезоне 34-летний француз забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за сливочных. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший главный тренер и полузащитник мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что был уверен в победе Бензема в голосовании за «Золотой мяч».

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