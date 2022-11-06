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Осинькин — о матче с «Торпедо»: лёгкой эту победу не назвать

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча 16-го тура чемпионата России по футболу с «Торпедо».
Осинькин — о матче с «Торпедо»: лёгкой эту победу не назвать
  • РИА Новости

«Мы понимали, что будет давление. Мы готовились его выдержать, готовились так, чтобы получить свои моменты. Где-то это удалось. Большую часть матча мы вели. Но лёгкой эту победу не назвать», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

Встреча на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Мячи забили Фернандо Костанца (34-я минута) и Сергей Пиняев (47-я).

«Крылья» с 20 очками занимают десятое место в турнирной таблице. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-й позиции.

Ранее главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился эмоциями от матча с «Крыльями Советов».

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