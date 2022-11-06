Талалаев: давно не было такой неосмысленной игры в исполнении команд

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился эмоциями от матча 16-го тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов».

«Когда плохо, то нужно откровенно сказать, что плохо. Первый тайм мы провалили. Давно не было такой неосмысленной, разобранной игры в исполнении команд, особенно моей», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Торпедо».

По его словам, самарская команда предложила высокую скорость работы с мячом, с которой автозаводцы не смогли справиться.

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Игоря Осинькина. Мячи забили Фернандо Костанца (34-я минута) и Сергей Пиняев (47-я).

«Крылья» с 20 очками занимают десятое место в турнирной таблице. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что хавбек «Крыльев» и сборной России Максим Глушенков получил травму в матче с «Торпедо».