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Талалаев: давно не было такой неосмысленной игры в исполнении команд

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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился эмоциями от матча 16-го тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов».
Талалаев: давно не было такой неосмысленной игры в исполнении команд
  • РИА Новости

«Когда плохо, то нужно откровенно сказать, что плохо. Первый тайм мы провалили. Давно не было такой неосмысленной, разобранной игры в исполнении команд, особенно моей», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Торпедо».

По его словам, самарская команда предложила высокую скорость работы с мячом, с которой автозаводцы не смогли справиться.

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Игоря Осинькина. Мячи забили Фернандо Костанца (34-я минута) и Сергей Пиняев (47-я).

«Крылья» с 20 очками занимают десятое место в турнирной таблице. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что хавбек «Крыльев» и сборной России Максим Глушенков получил травму в матче с «Торпедо».

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