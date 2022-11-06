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Агент Чистякова: мы пока не начинали поиск нового клуба

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Андрей Талаев, агент Дмитрия Чистякова, прокомментировал новость, что защитник выведен из основного состава петербургского «Зенита».
Агент Чистякова: мы пока не начинали поиск нового клуба
  • Gettyimages.ru

«Разговоров о поиске нового клуба пока на сегодняшний день нет. Если «Зенит» не хочет видеть Чистякова у себя в команде — пусть скажут нам об этом, тогда мы начнём заниматься поиском нового клуба», — цитирует Талаева «Чемпионата».

При этом он дал понять, что Чистяков очень расстроен тем, что произошло.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев 6 ноября сообщил, что Чистяков выведен из основного состава команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу уступил грозненскому «Ахмату» (1:2). Ошибка Чистякова позволила форварду Мохамеду Конате забить второй мяч, который стал победным. 

«Зенит» не потерпел ни одного поражения в первых 15 турах чемпионата России, одержав 12 побед и трижды сыграв вничью. В первом круге отобрать очки у сине-бело-голубых смогли лишь «Химки», «Ахмат» и «Факел».

Ранее сообщалось, что Чистяков заявил о желании сыграть за сборную России в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

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