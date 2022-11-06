Тренер команды «Матч ТВ» предложил Дзюбе продолжить карьеру в Медиалиге
- РИА Новости
«Ждём Артёма в команду «Матч ТВ». Какие условия? Это надо разговаривать с президентом клуба. Гарантировано ли Дзюбе место в стартовом составе? Нет, есть конкуренция», — цитирует Зубко «Матч ТВ».
По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, россиянин расторг контракт.
Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате.