Тренер команды «Матч ТВ» предложил Дзюбе продолжить карьеру в Медиалиге

Тренер футбольной команды «Матч ТВ» Денис Зубко на фоне слухов об уходе нападающего Артёма Дзюбы из «Адана Демирспор» предложил игроку перейти в его клуб.

«Ждём Артёма в команду «Матч ТВ». Какие условия? Это надо разговаривать с президентом клуба. Гарантировано ли Дзюбе место в стартовом составе? Нет, есть конкуренция», — цитирует Зубко «Матч ТВ».

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, россиянин расторг контракт.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате.