Медведева — об оценках в «Ледниковом периоде»: предвзятость расстраивает до слёз
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«Как спортсмен, переживаю, когда нам что-то ставят. Причём, когда чувствуется какая-то предвзятость, меня это очень сильно расстраивает. Прямо до слёз. Но сегодня хорошо было», — цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Евгения в новом сезоне «Ледникового периода» выступала в паре с блогером Даней Милохиным. Но партнёр покинул Евгению, заявив, что устал от шоу.
В настоящий момент россиянка выступает с актёром Фёдором Федотовым.
Ранее Елена Вайцеховская назвала Ксению Синицыну фигуристкой с фантастическим талантом.