Медведева — об оценках в «Ледниковом периоде»: предвзятость расстраивает до слёз

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о дебютном прокате с актёром Фёдором Федотовым на телепроекте «Ледниковый период».

«Как спортсмен, переживаю, когда нам что-то ставят. Причём, когда чувствуется какая-то предвзятость, меня это очень сильно расстраивает. Прямо до слёз. Но сегодня хорошо было», — цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгения в новом сезоне «Ледникового периода» выступала в паре с блогером Даней Милохиным. Но партнёр покинул Евгению, заявив, что устал от шоу.

В настоящий момент россиянка выступает с актёром Фёдором Федотовым.

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