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Камоцци назвал позором невызов Промеса в сборную Нидерландов на ЧМ-2022 по футболу

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал решение тренерского штаба сборной Нидерландов не вызывать форварда московского клуба Квинси Промеса для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Камоцци назвал позором невызов Промеса в сборную Нидерландов на ЧМ-2022 по футболу
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Невызов Промеса на чемпионат мира — это прежде всего политическое, но никак не спортивное решение. Всё из-за того, что нидерландец играет в России. Это настоящий позор», — цитирует Камоцци Sport24.

По мнению Камоцци, Промес доказал, что он является самым важным игроком для «Спартака» в чемпионате России сезона-2022/23.

«Он сейчас в лучшей форме», — добавил итальянец.

30-летний нападающий возглавляет бомбардирскую гонку Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Массимо Каррера выразил сожаление, что не увидит Промеса на ЧМ-2022.

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