Ташуев — о матче с «Зенитом»: «Ахмат» был более целеустремлённым, чтобы выиграть игру

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу в матче 16-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Сложный матч. Хорошо выполнили план на игру в первом тайме. Высоко прессинговали, владели мячом, проводили много хороших атак, могли забивать третий мяч. Мне кажется, всё закономерно. Были более целеустремленными, чтобы выиграть игру», — цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Ташуева.

В составе «Ахмата» отличился Евгений Харин (1-я минута), Мохамед Конате (8-я). У «Зенита» гол на счету нападающего Андрея Мостового (10-я).

Таким образом, «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятое месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» занимает первую строчку (39).

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о двух подряд осечках в матчах чемпионата России с грозненским «Ахматом».