L'Equipe: Месси пропустит матч ПСЖ с «Лорьяном» из-за повреждения
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Как сообщает L'Equipe, у аргентинского форварда воспаление ахиллова сухожилия.
Уточняется, что отсутствие футболиста является мерой предосторожности.
В нынешнем сезоне Месси забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач в 17 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Месси не хочет уходить из ПСЖ, не выиграв крупный трофей.