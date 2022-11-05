L'Equipe: Месси пропустит матч ПСЖ с «Лорьяном» из-за повреждения

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пропустит матч 14-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» из-за травмы.

Как сообщает L'Equipe, у аргентинского форварда воспаление ахиллова сухожилия.

Уточняется, что отсутствие футболиста является мерой предосторожности.

В нынешнем сезоне Месси забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач в 17 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси не хочет уходить из ПСЖ, не выиграв крупный трофей.