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L’Équipe: Месси не хочет уходить из ПСЖ, не выиграв крупный трофей

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не хочет уходить из парижского клуба, не выиграв крупный трофей.
L’Équipe: Месси не хочет уходить из ПСЖ, не выиграв крупный трофей
  • Gettyimages.ru

Как сообщает L’Équipe, 35-летний аргентинец сильно вовлечён в жизнь команды, постоянно общается с главным тренером Кристофом Галтье, которого впечатляет его интерес к тактике.

По информации источника, нападающий участвует в решениях, принимаемых тренерским штабом ПСЖ.

Отмечается, что Месси обладает большим авторитетом в клубе. Он редко высказывается перед всей командой, но делится опытом с партнёрами в ходе индивидуальных бесед.

У Луиша Кампуша, советника парижского клуба по спортивным вопросам, тоже сложилось высокое мнение об игроке, и он хочет договориться с ним о продлении контракта до чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В нынешнем сезоне Месси забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач в 17 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси проигнорировал звонки помощника президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

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