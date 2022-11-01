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В Испании сообщают, что Месси игнорирует звонки из «Барселоны»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси проигнорировал звонки помощника президента «Барселоны» Жоана Лапорты.
В Испании сообщают, что Месси игнорирует звонки из «Барселоны»
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб планирует вернуть 35-летнего аргентинца, который, в свою очередь, ведёт переговоры с «Интер Майами».

По информации источника, американский клуб обсуждает вероятный трансфер с агентом нападающего Хорхе Месси.

В нынешнем сезоне забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач в 17 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси близок к переходу в «Интер Майами».

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