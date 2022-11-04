Головин прокомментировал выход «Монако» в плей-офф Лиги Европы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о выходе клуба в плей-офф Лиги Европы.

«Всегда приятно решить задачу, выйти в следующий раунд. В заключительном матче в группе нас устраивала только победа, и мы её уверенно добились. Поэтому в целом от группового турнира, конечно, позитивные эмоции», — цитирует Головина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что задача у команды стоит побеждать в каждом матче.

Встреча проходила на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Монако».

«Монако» с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы H и выходит в 1/16 финала Лиги Европы. «Црвена Звезда» с шестью очками располагается на четвёртой строчке и покидает еврокубки.

Ранее агент Головина сообщил, что игроком интересовались клубы из топ-лиг Европы.