Головин прокомментировал выход «Монако» в плей-офф Лиги Европы
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«Всегда приятно решить задачу, выйти в следующий раунд. В заключительном матче в группе нас устраивала только победа, и мы её уверенно добились. Поэтому в целом от группового турнира, конечно, позитивные эмоции», — цитирует Головина «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что задача у команды стоит побеждать в каждом матче.
Встреча проходила на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Монако».
«Монако» с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы H и выходит в 1/16 финала Лиги Европы. «Црвена Звезда» с шестью очками располагается на четвёртой строчке и покидает еврокубки.
Ранее агент Головина сообщил, что игроком интересовались клубы из топ-лиг Европы.