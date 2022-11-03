Агент Головина сообщил, что игроком интересовались клубы из топ-лиг Европы

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что игроком интересовались клубы из топ-чемпионатов Европы.

«Уже во время игры за «Монако» у Саши были предложения от других иностранных клубов из топ-чемпионатов. Были ли это топ-клубы? Им интересовались хорошие команды», — цитирует агента РИА Новости.

Он добавил, что игроку комфортно выступать за монегасский клуб. По словам Клюева, новости по поводу контракта будут немного позднее.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 20 матчах «Монако» во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Црвеной Звездой».