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Агент Головина сообщил, что игроком интересовались клубы из топ-лиг Европы

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Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что игроком интересовались клубы из топ-чемпионатов Европы.
Агент Головина сообщил, что игроком интересовались клубы из топ-лиг Европы
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Уже во время игры за «Монако» у Саши были предложения от других иностранных клубов из топ-чемпионатов. Были ли это топ-клубы? Им интересовались хорошие команды», — цитирует агента РИА Новости.

Он добавил, что игроку комфортно выступать за монегасский клуб. По словам Клюева, новости по поводу контракта будут немного позднее.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 20 матчах «Монако» во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Црвеной Звездой». 

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