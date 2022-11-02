Предварительной причиной смерти бойца ММА Писарева стало отравление опиоидами

Предварительной причиной смерти 33-летнего российского бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Писарева стало отравление опиоидами.

«По предварительным данным — отравление опиоидами. Откуда конкретно они взялись и что стало причиной — мы пока не знаем», — цитирует представителя команды ТАСС.

Писарев скончался в возрасте 33 лет.

На счету бойца три победы и два поражения в пяти поединках в MMA. В своём последнем бою в феврале 2020 года он уступил россиянину Максиму Усояну.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после смерти российского бойца ММА Писарева.