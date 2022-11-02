Предварительной причиной смерти бойца ММА Писарева стало отравление опиоидами
- РИА Новости
«По предварительным данным — отравление опиоидами. Откуда конкретно они взялись и что стало причиной — мы пока не знаем», — цитирует представителя команды ТАСС.
Писарев скончался в возрасте 33 лет.
На счету бойца три победы и два поражения в пяти поединках в MMA. В своём последнем бою в феврале 2020 года он уступил россиянину Максиму Усояну.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после смерти российского бойца ММА Писарева.