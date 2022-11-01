Российский боец ММА Писарев умер в возрасте 33 лет

В возрасте 33 лет ушёл из жизни российский боец смешанных единоборств Александр Писарев.

«Александр умер во сне, у него не было каких-либо хронических проблем со здоровьем. По предварительным данным, смерть наступила в результате пищевого отравления», — цитирует команду бойца ТАСС.

Россиянин провёл пять поединков в смешанных единоборствах. На его счету три победы и два поражения. В своём последнем бою Писарев уступил Максиму Усояну. Поединок прошёл в феврале 2020 года.

Ранее сообщалось, что тренер по биатлону Владимир Путров скончался в Екатеринбурге на 85-м году жизни.