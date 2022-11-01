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Следователи начали проверку после смерти российского бойца ММА Писарева

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Следователи начали проверку после смерти российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Писарева.
Следователи начали проверку после смерти российского бойца ММА Писарева
  • РИА Новости

«В Балашихе организована проверка по факту смерти спортсмена в результате отравления. Следователями с участием криминалиста проводится дополнительный осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для следствия, планируется назначение судебно-химической экспертизы», — говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковного главка СК России.

Писарев скончался в возрасте 33 лет. По предварительным данным, смерть наступила в результате пищевого отравления.

На счету бойца три победы и два поражения в пяти поединках в MMA. В своём последнем бою в феврале 2020 года он уступил россиянину Максиму Усояну.

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