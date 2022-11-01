Арбитр Федотов: судья неверно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Химками»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о судействе Яна Бобровского в матче 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки».

«Бобровский неверно назначил пенальти в ворота «Динамо». Арбитр РПЛ должен разбираться в таких эпизодах. Если ты установил планку борьбы, то будь добр трактовать единоборства одинаково», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1. Единственный мяч подмосковной команды был забит с пенальти в компенсированное время.

«Динамо» (26 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-е (девять очков).

Ранее сообщалось, что хавбек «Динамо» Фомин стал обладателем премии «Джентльмен года — 2022».