Хавбек «Динамо» Фомин стал обладателем премии «Джентльмен года — 2022»
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- © Daniel Felipe Kutepov
По итогам голосования хавбек столичного клуба обошёл голкипера «Спартака» Александра Селихова и нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Приз вручается футболистам за поведение на поле, отношение к партнёрам, болельщикам и журналистам.
Премия «Джентльмен года» была учреждена «Комсомольской правдой» в 1994 году.
Ранее Фомин поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России по футболу.