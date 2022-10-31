Хавбек «Динамо» Фомин стал обладателем премии «Джентльмен года — 2022»

Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Даниил Фомин получил премию «Джентльмен года — 2022».

По итогам голосования хавбек столичного клуба обошёл голкипера «Спартака» Александра Селихова и нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Приз вручается футболистам за поведение на поле, отношение к партнёрам, болельщикам и журналистам.

Премия «Джентльмен года» была учреждена «Комсомольской правдой» в 1994 году.

Ранее Фомин поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России по футболу.