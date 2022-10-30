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Фомин: играть за сборную России — мечта детства

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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России по футболу.
Фомин: играть за сборную России — мечта детства
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Матчи сборной для меня всегда важны. Играть за Россию — мечта детства. С удовольствием поеду, если вызовут на матч с Таджикистаном», — цитирует Фомина «Чемпионат».

Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о товарищеских матчах сборной России по футболу.

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