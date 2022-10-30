Джикия хотел бы играть матчи сборной в России

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о товарищеских матчах сборной России по футболу.

«Не раз говорил, что матчи сборных нужны, но при всём уважении к командам, с которыми играем, хотелось бы играть дома, а не летать куда-то далеко и играть на выезде», — цитирует Джикию ТАСС.

Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что выступающие в Европе футболисты не сыграют за сборную России в ноябре.