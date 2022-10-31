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Футбольный агент оценил перспективы Миранчука на переход в топ-клуб Серии А

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Итальянский футбольный агент Андреа Д'Амико высказался о возможном переходе полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в один из ведущих клубов Серии А.
Футбольный агент оценил перспективы Миранчука на переход в топ-клуб Серии А
  • Gettyimages.ru
  • © Francesco Scaccianoce

«Способен ли Алексей заиграть в топ-клубе Серии А? Талант у него есть, нужно приложить усилие», — цитирует Д'Амико Metaratings.

По словам агента, в данный момент ведутся переговоры с «Аталантой» по вопросу возможного выкупа Миранчука.

«Все разговоры на эти темы будут в конце сезона», — пояснил технический директор туринской команды Давиде Ваньяти.

В матче 12-го тура Серии А «Торино» обыграл «Милан» со счётом 2:1. Миранчук отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача в шести играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о голах полузащитников Александра Головина и Миранчука в матчах за «Монако» и «Торино».

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